Landkreis Kitzingen vor 2 Stunden

Starkregen im Landkreis Kitzingen: Feuerwehren rückten mehrmals aus

In der Mitte und im Süden des Landkreises fiel am Donnerstagabend in kurzer Zeit viel Regen. Das alarmierte die Feuerwehren. Wer betroffen war und was sie vor Ort erwartete.