Kitzingen vor 8 Minuten

Stapler verliert Kabeltrommel

Am Donnerstag fuhr ein Mann mit einem Gabelstapler in Kitzingen auf der Straße ConneKT in Richtung Staatsstraße 2271. Als er die Bahngleise überquerte, löste sich eine Kabelrolle von der Gabel des Staplers und rollte gegen ein geparktes Auto. Dieses wurde am linken, vorderen Kotflügel eingedellt, so der Polizeibericht. Es entstand ein Schaden von circa 2500 Euro.