Biebelried vor 1 Stunde

Standpunkt: Wohnen und Landwirtschaft im Einklang

Es ist schon aberwitzig. Ein Ort, in dem seit Anbeginn Vieh in Ställen steht, hat Probleme mit der Entwicklung. In Westheim leben die Menschen mit der Landwirtschaft in ihrem Ort. Wohnhaus und Ställe sind nebeneinander gebaut. Am Lindelbacher Tor steht seit Jahren ein Wohnhaus, auf der kleinen, freien Fläche daneben sollen weitere Bauplätze entstehen. So der Plan, der schon fertig in der Schublade liegt. Doch eigentlich kann nicht gebaut werden, weil, nicht nach Messungen, sondern nach Berechnungen, dort laut Gutachten die Lärm- und Geruchsimmissionen zu hoch sind. Theoretische Werte, mit denen die Menschen nahe des geplanten Baugebiets und im Ort schon lange leben.