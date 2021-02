Manch einer wird sagen: Braucht es in einer relativ kleinen Gemeinde so viel Personal, das sich um die Jugend kümmert? Ja, das braucht es. Wir sind längst in einer Zeit, wo die nötige Erziehung häufig nicht mehr in der Familie, in Vereinen und Institutionen, wie früher vermittelt wird. Auch die Schule kann nicht alles abfangen.

Deswegen ist der Ansatz, mit einem Streetworker, einer Kraft, die an der Basis arbeitet, die in die Brennpunkte geht, die manchen Heranwachsenden eine Perspektive fürs Leben aufzeigt, richtig. So lassen sich viele Probleme vielleicht schon lösen, bevor sie entstehen. Das kann auch für Schäden oder sogar Straftaten gelten. Und wenn er nur einen, der vom Weg abkommt, wieder auf den richtigen Weg bringt, hat sich das Ganze schon gelohnt. Leider sehen das nicht viele Kommunen so und sparen hier lieber – an der falschen Stelle.