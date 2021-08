Bibergau vor 16 Minuten

Standkonzert am Sportplatz

Der Musikverein Bibergau lädt ein zu einem Standkonzert am Sportplatz des VfR Bibergau am Sonntag, 12. September, um 17 Uhr. Die Kapelle des Musikvereins unter der Leitung von Christoph Ebert unterhält die Besucher. Der Eintritt ist frei. Stühle oder Picknickdecke sollten mitgebracht werden, heißt es in der Ankündigung. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Bibergauer Festhalle ohne Bewirtung statt.