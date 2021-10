Wiesentheid vor 16 Minuten

Stand-Up-Comedy von Stefan Danziger im Schafhof Wiesentheid

"Dann isset halt so" heißt das Programm, mit dem Stefan Danziger am Samstag, 23. Oktober, im Schafhof in Wiesentheid zu Gast ist. Manchmal ändern sich die Dinge im Leben so, dass man feststellen muss, dass man selbst gar nicht so wichtig ist. Und das ist für Stefan Danziger ein befreiendes Gefühl. Er nimmt sich und seine Bedeutungslosigkeit auf die Schippe, heißt es in der Ankündigung. Angefangen bei ganz persönlichen, alltäglichen Dingen bis hin zu weltgeschichtlichen Ereignissen, die vielleicht nur durch Scheitern möglich wurden. Stefan Danziger zeigt auf, dass Misslungenes allemal witzig ist. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Es gilt die 3G-Regel, ein Nachweis ist mitzubringen. Karten gibt es online unter www.kulturgezeiten.net oder Tel.: (09325) 9796200.