Düllstadt vor 31 Minuten

Stahlträger von Baustelle gestohlen

Bereits in der Zeit vom 1. Dezember, 17 Uhr, auf 2. Dezember, 7 Uhr, kam es in Düllstadt auf der Baustelle des Solarparks in der Atzhäuser Straße zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter entwendeten 27 Stahlträger, wovon ein einzelner rund 20 Kilogramm wiegt. Der Beuteschaden beläuft sich laut Polizeibericht auf circa 2000 Euro.