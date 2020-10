Impulskontrollstörung. Diese Diagnose hat der Mann auf der Anklagebank schon zweimal von Gutachtern bekommen. Nur: Es hat nichts geändert, es gibt keine Lösung für das Problem. Zumindest keine, die sich der arbeitslose Mann leisten könnte. Und so platzt ihm regelmäßig die Hutschnur, er fährt mit Volldampf aus der Haut. Das bringt ihm regelmäßig Geldstrafen ein, auch aktuell zahlt er noch monatlich 30 Euro von der letzten Verhandlung ab.

Besonders heftig fährt der Mann aus der Haut, wenn er es mit seinem Sachbearbeiter vom Sozialamt zu tun bekommt. Seit 2016 erhält der Angeklagte Grundsicherung, seither hat er ein klares Feindbild: seinen Sachbearbeiter. Und das ebenso heftig wie regelmäßig. Seit geraumer Zeit zieht das Anzeigen nach sich, weil der Mann vom Amt die Nase gestrichen voll hat und sich das alles nicht mehr bieten lassen will.

Personalausweis abgelaufen

Das alles sind vor allem Unflätigkeiten, Beleidigungen und Drohungen. Oft eine ziemlich wilde Mischung. So wie vergangenen März, als bei einer Polizeikontrolle auffiel, dass der Personalausweis des Mannes abgelaufen ist. Weil ein neuer Ausweis Geld kostet, klopfte der Mittellose bei seinem Sachbearbeiter an, um einen Vorschuss zu erlangen. Die Ablehnung ließ umgehend die Hutschnur reißen. Umgehend wurden böse Mails losgeschickt, in denen ein Hitler-Vergleich ebenso wenig fehlte wie eine ziemlich veritable Drohung: "Passen Sie auf Ihre Kinder auf!"

Auch bei seiner Verhandlung am Kitzinger Amtsgericht droht die Hutschnur öfter zu reißen, im letzten Moment bekommt sich der Angeklagte dann doch immer wieder ein: "Ich sage jetzt gar nichts mehr" - das ist tatsächlich nicht die schlechteste Strategie. Dass da wahrlich nicht der einfachste Zeitgenosse vor ihr sitzt, war auch schnell für Strafrichterin Patricia Finkenberger klar.

Freiheitsstrafe in Sicht

Und noch etwas ist klar: Viel erlauben kann sich der Angeklagte nicht mehr, er steht wegen der vielen Vorgeschichten kurz vor einer Freiheitsstrafe. Auch wenn es generell weiterhin keine Lösung für das Thema Impulskontrollstörung gibt, wird zumindest an diesem Tag die Kuh vom Eis geholt: Der Einspruch gegen den Strafbefehl wird zurückgezogen, damit ist Schlimmeres erst einmal ausgeschlossen. Allerdings wartet auf den unbeherrschten Mann mit 1350 Euro (90 Tagessätze zu je 15 Euro) eine ziemlich dicke Geldstrafe, an der er lange zu kauen haben wird.