Städtische Obstbäume kostenfrei ernten

Obstbäume, die nicht abgeleert werden, Obst, das verfault: Um das zu vermeiden, startet die Stadt Kitzingen die Aktion "Bitte bedienen Sie sich". Zahlreiche städtische Bäume an der Johann-Adam-Kleinschroth-Straße, am Gartenschaugelände bei der Adenauer-Brücke, am Marktstefter Weg in Sickershausen, an der Nordtangente Richtung Eselsberg und in Repperndorf am Wirtschaftsweg bei den Windrädern wurden inzwischen mit rot-weißen Bändern markiert, wie die Stadt Kitzingen mitteilt. Diese Bänder zeigen an, welche Bäume kostenfrei abgeerntet werden können.