Volkach vor 24 Minuten

Städtebauförderung: Projekt-Spaziergang mit Volkachs Bürgermeister

Seit über 50 Jahren gibt es die bundesweite Städtebauförderung. Auch Volkach wurde bei der Umsetzung unterschiedlicher Bauprojekte seit den 1990er Jahren unterstützt. Die Stadt Volkach bietet daher am Samstag, 14. Mai, einen Spaziergang zu Städtebauprojekten mit Bürgermeister Heiko Bäuerlein an. Darüber informiert die Verwaltungsgemeinschaft in einer Pressemitteilung.