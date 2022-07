Kitzingen vor 1 Stunde

Städtebauförderung: Fünf Millionen Euro für Landkreis Kitzingen

Aus den Bund-Länder-Programmen der Städtebauförderung fließen dieses Jahr 5.072.000 Euro in den Landkreis Kitzingen. Der gesamte Stimmkreis Kitzingen profitiert von 8,35 Millionen Euro. Darüber informieren die CSU-Bundestagsabgeordnete Anja Weisgerber und CSU-Landtagsabgeordnete Barbara Becker in einer Pressemitteilung. Ziel sei es, die Wohn- und Lebensqualität in den Städten und Gemeinden zu verbessern.