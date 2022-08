Die Stadt will ihre Bürger und Bürgerinnen in den Erneuerungsprozess der Kitzinger Altstadt einbinden und Anregungen und Ideen über eine Bürgerbefragung einholen. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen entnommen.

Seit dem 25. Juli ist eine Teilnahme unter dem Link https://kitzingen.stadtentwicklung.live/ möglich. Ab Mittwoch, 10. August, steht der Fragebogen auch in englischer und türkischer Sprache zur Verfügung. Zudem kann er in Papierform in deutscher, englischer oder türkischer Sprache auch im Eingangsbereich des Bauamtes abgeholt werden.

Bei der Befragung können und sollen die Bürger angeben, welche Zonen und Plätze sie in der Altstadt gerne aufsuchen – und welche weniger gern. Verbesserungsvorschläge können gleich mit angegeben werden. „Wir wollen möglichst viele Anregungen von Bürgern einholen“, betont die Projektverantwortliche im Bauamt, Bianca Kirchner. Dank einer digitalen Mitmachkarte können diese Anregungen und Ideen auch gleich verortet werden.

Ergänzend zu den Angeboten findet am 16. September ein Stadtspaziergang statt. Alle Bürger sind eingeladen, dabei sowohl ihre Sorgen und Nöte als auch ihre Anregungen für mögliche Verbesserungen vorzubringen. Termin und Treffpunkt werden auf der Projekthomepage bekanntgegeben.

Bei Fragen oder Anregungen stehen Bianca Kirchner unter Tel.: (09321) 206101 oder E-Mail: bianca.kirchner@stadt-kitzingen.de sowie Peter Großmann vom ausführenden Planungsbüro unter Tel.: (0911) 96046812, E-Mail: peter.grossmann@dsk-gmbh.de zur Verfügung.