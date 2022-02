Über 20 Jahre ist der Bebauungsplan „Altstadt Volkach“ bereits alt: Ende 1998 trat er in Kraft. Ergänzt wird er seit 2000 von einer Gestaltungssatzung, die eng mit der Städtebauförderung verknüpft ist. Das Ziel beider Instrumente: Schutz, Erhaltung und Pflege der historischen Altstadt. Nun benötigt der Bebauungsplan dringend ein Update, um fit zu sein für die nächsten beiden Jahrzehnte.

Eine entscheidende Frage, die der Volkacher Stadtrat dafür beantworten muss: Sollen auch in der Altstadt künftig Photovoltaikanlagen auf Dächern genehmigt werden? Bislang war das nur in Ausnahmefällen erlaubt worden, im nicht-einsehbaren Bereich. Bei seiner Sitzung am Montagabend will der Stadtrat nun "den Bebauungsplan mit den Anforderungen an den Städtebau/Denkmalschutz und eine moderne, regenerative Energieerzeugung evaluieren". So heißt es etwas bürokratisch in der Sitzungsvorlage.

Historisches Ortsbild in Gefahr?

In der Praxis dürfte eine durchaus spannende Diskussion zu erwarten sein zwischen Befürwortern der Anlagen auf jedem Dach und solchen Stadtratsmitgliedern, die dem Erhalt des historischen Ortsbilds Priorität einräumen. In diesem Kontext geht es auch um hohe Fördersummen, die Bürgerinnen und Bürger aus dem Städtebauförderungsprogramm bekommen haben. Um diese auch weiterhin zu sichern, will der Stadtrat nun einen „altortverträglichen Klimaplan“ schaffen. Zudem kommen die Veränderungen in der gewerblichen und gastronomischen Nutzung in der Altstadt unter die Lupe.

Des Weiteren steht der Grünordnungsplan für das Gebiet Eichholz und Am Wert in den Gemarkungen Astheim und Escherndorf auf der Tagesordnung. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr in der Mainschleifenhalle. Bereits ab 19 Uhr trifft sich der Bauausschuss, der mehrere Bauanträge behandelt.