Kirchschönbach vor 16 Minuten

Stadtrat verweigert Einvernehmen zur Reithalle

Noch im März hatte der Stadtrat Prichsenstadt nach heftiger Debatte mehrheitlich sein Einvernehmen zum Bau einer Reithalle mit Offenstall sowie den Einbau von Wohnungen in bestehenden Nebengebäuden in Kirchschönbach erteilt. Zwischenzeitlich hatte der Antragsteller Alexander Eger nach Vorgaben des Landratsamtes einen in mehreren Punkten nachgebesserten Bauantrag bei der Verwaltung eingereicht. Der sorgte in der jüngsten Ratssitzung für eine erneute Diskussion, an deren Ende ein 8:7 gegen das Einvernehmen stand. Ob dieses Abstimmungsergebnis Bestand haben kann, wird im Landratsamt geprüft.