Die Stadt Kitzingen will das Notwohngebiet in der Siedlung an der Ecke Egerländer Straße/Tannenbergstraße erneuern. Ein erster Schritt ist der Bau einer Obdachlosenunterkunft im hinteren Bereich des Geländes (s. rotes Rechteck). Die auf diesem Plan von 2020 noch vorgesehene Zufahrt von der Panzerstraße ist nicht mehr geplant.