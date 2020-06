Stadtrat Mainbernheim: Wenn das Parken zum Problem wird

Die Parksituation in der Mainbernheimer Altstadt versucht der Stadtrat zu verbessern und arbeitet an einem Parkkonzept. Für die Neugasse hat das Gremium aber schon eine Parkzone beschlossen, die auch für Anlieger nur ein zweistündiges Parken täglich zwischen 8 und 18 Uhr zulässt. Das findet nicht nur Befürworter.

Ein Bürger machte am Ende der öffentlichen Stadtratssitzung seinem Ärger Luft. Er machte darauf aufmerksam, dass Bewohner der Altstadt ihr Fahrzeug nicht immer auf dem eigenen Grundstück parken könnten, sie also auf Flächen außerhalb angewiesen seien.

Er habe schon Strafzettel erhalten, verdeutlichte er mit klaren Worten. "Warum bei mir und bei anderen nicht?" fragte er. Die Antwort blieb man ihm im Stadtrat schuldig. "Die Neugasse zu sperren, sei ein völliger Irrsinn", sagte der Bürger. Denn, als er seinen Anhänger an anderer ihm zugewiesener Stelle abgestellt habe, habe er erneut Strafzettel bekommen beziehungsweise Sachbeschädigungen feststellen müssen.

Kraus: "Mit Parkraum wird unvernünftig umgegangen"

Bürgermeister Peter Kraus versuchte zu beschwichtigen. Die Maßnahme in der Neugasse sei notwendig gewesen, weil "mit dem Parkraum unvernünftig umgegangen wird". Zudem wolle man Zeitzonen sukzessive in der Innenstadt umsetzen. Der Bürger kündigte an, dass er dies nicht mehr hinnehmen wolle. Und wenn er fünf Autos kaufe und diese in die Herrnstraße stelle. Dorthin habe sich nämlich das Parken verlagert.

Keine Verlagerung, sondern genau am geplanten Standort an der Bundesstraße 8 am Ortsteingang von Kitzingen kommend an der rechten Seite will die Norma ihren Markt errichten. Gewünscht war seitens des Stadtrats keine Bäckerei, vielmehr eine Metzgerei. Doch nach letzterer verlief die Suche ergebnislos. Tobias Palm von der Expansionsleitung von Norma gab bekannt, dass nun ein Logo-Getränkemarkt kommen werde. Dieser werde an das Normagebäude, das nach Verhandlungen mit der Landesdenkmalpflege nun in Holzverkleidung, wahrscheinlich Lärche, errichtet wird, angegliedert. Die Dacheindeckung soll anthrazitfarben sein, auch wenn Stadtrat Thomas Kramer für eine rote Eindeckung warb.

Photovoltaikanlage auf dem Dach?

Rot oder schwarz wäre im Prinzip egal, falls auf dem Dach eine Photovoltaikanlage errichtet wird. Eine solche brachte Stadträtin Birgit Hagenauer ins Spiel. So weit in der Planung sei man noch nicht, erklärte Tobias Palm. Aber so etwas habe man durchaus im Kopf.

Wegen des Getränkemarkts hatte sich eine Änderung bei der Planung ergeben. Der Stadtrat billigte einstimmig den aktualisierten Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Dieser geht nun erneut in die öffentliche Auslegung.

Einstimmigkeit herrschte auch beim Sanierungskonzept für die Ortskanalisation. Martina Wieland vom Ingenieurbüro Röschert stellte dem Gremium die Vorgehensweise vor. Sanierungen, zum Teil in offener Bauweise, muss es Am oberen Bühl, in der Kirchenbergstraße, Drahnstraße, Fröhstockheimer Weg, Gartenweg, Neue Bergstraße oder Goldgrubenweg geben. Auch Deckensanierungen oder Fahrbahnmarkierungen sind vorgesehen. Dies ist Am Steinberg, im Goldgrubenweg oder im Heßbergweg notwendig. 366 500 Euro sollen die Maßnahmen kosten.