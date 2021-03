Prichsenstadt vor 1 Stunde

Stadtrat in Prichsenstadt ist wieder komplett

Der Stadtrat Prichsenstadt ist wieder komplett. Nach dem Rücktritt der Ratsfrau Ingrid Mehlert (Bündnis 90/Die Grünen, später fraktionslos) hatte der erste Nachrücker der Liste der Grünen, Julian Haut aus Kirchschönbach, schriftlich auf sein Ehrenamt als Ratsmitglied verzichtet. Der zweite Nachrücker hingegen, Ricky Haubenreich aus Stadelschwarzach, hatte schriftlich erklärt, sein Mandat wahrnehmen zu wollen. Somit war der erste Tagesordnungspunkt der Stadtratssitzung am Donnerstagabend die Vereidigung Haubenreichs durch Bürgermeister René Schlehr. Schlehr nahm Haubenreich in einem formalen Akt den Amtseid ab, den Haubenreich mit dem Zusatz "so wahr mir Gott helfe" ab. Somit sind die Bürger nun durch 16 Ratsmitglieder im Gremium vertreten.