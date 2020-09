Mainbernheim vor 1 Stunde

Stadtrat gibt bald grünes Licht für Lebensmittelmarkt

Als Satzung beschließt der Stadtrat Mainbernheim den vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Lebensmittelmarkt an der B8" erst in der Oktobersitzung, weil Belange der Unteren Naturschutzbehörde noch be- und eingearbeitet werden müssen. Die Abwägung der anderen Einwände ist jedoch bereits in der jüngsten Sitzung erfolgt. Die Stadt Kitzingen und die Gemeinde Rödelsee stehen dem Bau der Norma weiterhin ablehnend gegenüber, was aber keine Auswirkungen hat.