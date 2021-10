Der Dettelbacher Stadtrat hat es sich klar auf seine Fahnen geschrieben: Jedes Jahr sollen zwei Spielplätze erneuert werden, je einer in der Stadt Dettelbach sowie in einem der Stadtteile. Dafür stehen jährlich 150 000 Euro zur Verfügung. Wobei das Vorhaben einen langen Atem braucht: Allein im Stadtgebiet gibt es neun Spielplätze, in den Stadtteilen sind es zehn. Mit der Umsetzung ist die Kitzinger Landschaftsarchitekten-Firma arc.grün betraut. Zum Startschuss in diesem Jahr wurde in Effeldorf der Spielplatz für 30 000 Euro auf Vordermann gebracht. In der Stadt selber wäre "Die Anlage" an der Reihe gewesen – der rutscht jedoch ins nächste Jahr, dafür wird jetzt im Herbst zunächst ein kleinerer Spielplatz innerhalb der Stadt saniert werden, um im Zeitplan zu bleiben.

Mit genau diesem Zeitplan und dem weiteren Gang der Dinge beschäftigt sich der Dettelbacher Stadtrat an diesem Montag. Neben der Umsetzung des Spielplatzkonzeptes geht es u. a. um die Sicherung der Trinkwasserversorgung von Neuses am Berg, zudem wird die Kindergartenbedarfsplanung vorgestellt und die Räte müssen über eine mögliche Erhöhung der Grundwasserentnahmemenge in Euerfeld entscheiden. Daneben steht die Feststellung der Jahresrechnung 2019 der Stadt Dettelbach auf dem Plan.

Beginn ist an diesem Montag, 11. Oktober, um 19.30 Uhr im Historischen Rathaus in Dettelbach.