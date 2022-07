Dettelbach vor 1 Stunde

Stadtrat Dettelbach: Die Zukunft der Kläranlage fest im Blick

In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause blickt der Dettelbacher Stadtrat am Montag ab 19.30 Uhr im Historischen Rathaus in die Zukunft: Zum einen geht es um die Entwicklung der Kläranlage und welche Pläne es hier für die nächsten Jahre gibt. Zudem gibt es erste Informationen, was die mögliche Errichtung eines Fußgängersteges zwischen Dettelbach und Mainsondheim anbelangt. Hier wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben.