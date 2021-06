Der Dettelbacher Stadtrat hatte sich gerade erst zu einer schon länger geplanten zweitägigen Klausurtagung in die Maintalhalle zurückgezogen – jetzt steht gleich an diesem Montag die nächste Stadtratssitzung an. Diese findet allerdings nicht mehr wie zuletzt in der Maintalhalle statt, sondern wegen der niedrigen Inzidenz wieder im Historischen Rathaus. Beginn ist um 19.30 Uhr im Festsaal.

Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Aufstellung des Bebauungsplanes für den "Bürgersolarpark Mainsondheim". Außerdem geht es um eine weitere Änderung des Bebauungsplanes "Industriegebiet Dettelbach-Ost" sowie um eine Ersatzbeschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges für die Dettelbacher Feuerwehr.

Zukunftslabor zum Kloster im Sommer

Der Fokus der Räte richtet sich zudem auf das ehemalige Franziskaner-Kloster: Im Mittelpunkt steht die Frage der Nachnutzung. Wie die aussehen könnte, wird jetzt von dem Verein Zukunft Kulturraum Kloster e.V. unter die Lupe genommen. Dazu findet noch in diesem Sommer eines von zwei Zukunftslaboren in Dettelbach statt, die sich genau mit dieser Frage beschäftigen: Was lässt sich mit ehemaligen Klöstern in der Neuzeit anstellen?