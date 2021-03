Kitzingen vor 1 Stunde

Stadtkindergarten feiert 100 Jahre Mozartfest

Hallo, ich bin der Papageno des evangelischen Stiftungskindergartens Schreibersgasse in Kitzingen. Ich wurde aus viel Zeitungspapier, Haken, Ösen und Kleber geformt. Besonderen Spaß hatten die Kinder beim Anbringen der Federn. Ich habe mich schier gebogen vor Lachen, da es mich so kitzelte. Es haben viele Kinderhände und die der kreativen Erzieherinnen mitgeholfen, mir Leben einzuhauchen. Nun fragt ihr euch sicherlich, warum man mich gebastelt hat? Hintergrund ist die Aktion 100 für 100 des Würzburger Mozartfestes, das 100 Jahre alt wird. Geht bitte auf die Seite www.100fuer100.mozartfest.de und gebt (gerne täglich) eure Stimme für die Mozartkids und Papageno (Kategorie Nachwuchs) ab. Jede Stimme zählt vom 1. bis 28. März. Zudem könnt ihr mich und meine Freunde Ende Mai bis Ende Juni im Hofladen Hagenmühle der Familie Pfannes in Willanzheim ersteigern. Der Erlös kommt dem Stadtkindergarten Kitzingen zugute.