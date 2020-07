Volkach vor 59 Minuten

Stadtkapelle Volkach sucht Verstärkung

"Endlich dürfen wir wieder gemeinsam Musik machen!", so lautete das Fazit der Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle Volkach nach den ersten Tönen auf der langersehnten Musikprobe. Qualitativ hochwertige Blasmusik in all ihren Facetten (Marschmusik, böhmische Polkas und Walzer, Popmusik, Filmmusik) gehöre zum Repertoire der 20 bis 25 Bläser, Schlagzeuger und Gitarristen, aber auch die Gemeinschaft spiele eine große Rolle, heißt es in einer Pressemitteilung der Kapelle. In den nächsten Wochen findet die "Probe im Freien" freitags von 19 bis 20 Uhr statt, der Treffpunkt ist der Hallenbadparkplatz in Volkach. Die Stadtkapelle lädt besonders Wiedereinsteiger am Instrument zum unverbindlichen Schnuppern ein. Weitere Informationen können per E-Mail: info@stadtkapelle-volkach.de oder bei Dirigentin Elke Jörg unter Tel.: (0176) 23103173 erfragt werden.