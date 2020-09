Kitzingen vor 26 Minuten

Stadtführung durch Kitzingen

Im Rahmen der Aktionswochen 60+ lädt die Tourist-Info Kitzingen in Zusammenarbeit mit der Seniorenfachstelle des Landratsamtes am Dienstag, 22. September, zu einer Stadtführung ein. Treffpunkt zu der Tour ist um 14.30, Uhr an der Tourist Information, Schrannenstraße 1, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.