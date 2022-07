Kitzingen vor 1 Stunde

Stadt will die Bürger beteiligen

Die Kitzinger Altstadt ist schön – aber sie kann noch viel schöner werden. Die Stadt will ihre Bürger in den Erneuerungsprozess einbinden, Anregungen und Ideen einholen. Seit dem 25. Juli ist das beispielsweise unter dem Link https://kitzingen.stadtentwicklung.live/ möglich. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Stadt entnommen: Bei dieser Online-Befragung können die Bürger angeben, welche Zonen und Plätze sie in der Altstadt gerne aufsuchen – und welche weniger gerne. Verbesserungsvorschläge können gleich mit angegeben werden. "Wir wollen möglichst viele Anregungen von Bürgern einholen", betont die Projektverantwortliche im Bauamt, Bianca Kirchner. Dank einer digitalen Mitmachkarte können diese Anregungen und Ideen auch gleich verortet werden.