Die Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft ist ungebrochen, immer mehr Ukrainerinnen und Ukrainer flüchten aus dem Kriegsgebiet und brauchen Hilfe und Unterstützung. Auch in Volkach zeigen sich viele Bürgerinnen und Bürger solidarisch und helfen. Es wird Wohnraum zur Verfügung gestellt sowie Geld und Dinge des täglichen Lebens gespendet, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Volkach. Des Weiteren hat sich ein Helferkreis gegründet.

Die Verwaltung hat sich ebenfalls des Themas angenommen. So wurde ein Spendenkonto eingerichtet, außerdem wurden Begrüßungsmappen erstellt, mit denen Hilfesuchende wie Helfende ein wichtiger Ratgeber an die Hand gegeben wird. Diese Mappen stehen zum Download unter www.stadt-volkach.de/buergerservice/aktuelle-informationen/fluechtlingshilfe-ukraine bereit. Ukraine-Flüchtlinge, die sich beim Bürgerbüro registrieren, können diese Mappe neben weiterem Informationsmaterial über Volkach auch in gedruckter Form erhalten.

„Wir bedanken uns bei allen Spenderinnen und Spendern und insbesondere bei den Personen, die Wohnraum für die geflüchteten Familien zur Verfügung stellen. Die Spenden werden für die gezielte Unterstützung der Flüchtlinge verwendet. Es sollen z. B. Sprachlernbücher für Erwachsene und Kinder beschafft werden, denn das Lernen der deutschen Sprache ist für unsere ukrainischen Mitbürger:innen der Schlüssel zu einem guten Miteinander und gelungenem Alltag in dieser schweren Zeit", wird Bürgermeister Heiko Bäuerlein in der Pressemitteilung der Stadt Volkach zitiert.

Spendenkonto: Stadt Volkach, Verwendungszweck "Ukraine-Hilfe“, Sparkasse Mainfranken Würzburg, IBAN: DE17 7905 0000 0042 0856 13