An diesem Samstag, 8. Mai, von 9 bis 11 Uhr verteilen Oberbürgermeister Stefan Güntner, Bürgermeisterin Astrid Glos, Bürgermeister Manfred Freitag, Mitglieder der Steuerungsgruppe Fairtrade und der Stadtmarketingverein fair gezüchtete Rosen an alle Besucher am Kitzinger Marktplatz.

Mit dieser Aktion beteiligt sich die Stadt Kitzingen am Weltladentag, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Weitere Aktionen gemeinsam mit dem Weltladen seien in Vorbereitung.