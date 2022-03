Die Radlerherberge in Mainbernheim steht für die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine bereit. Der Stadtrat stimmte dem einstimmig zu. Da die verschiedenen Einrichtungen wie Küche oder Sanitäranlagen gemeinschaftlich genutzt werden müssen, eignet sich die Radlerherberge für einen Familienverband.

In der Altstadt von Mainbernheim sind neue Parkplätze immer ein Thema. Nach dem Abriss des baufälligen Hauses Am Wehrgang 2 könnten dort zwei bis drei zusätzliche entstehen. Die Stadt Mainbernheim hatte das Anwesen Am Wehrgang 2 im vergangenen Jahr erworben. Stadtplanerin Yvonne Slanz stellte nun im Stadtrat drei Varianten vor, wie die Fläche sinnvoll genutzt werden könnte.

Trapezförmig und Gefälle

Einfach ist es im Bereich der Stadtmauer nicht. Das Grundstück Am Wehrgang 2, unterhalb des Schützenhauses, ist zudem trapezförmig und weist ein Gefälle auf. Zwei Parkplätze stehen in diesem Bereich bereits zur Verfügung. Nach dem Abriss des baufälligen Gebäudes, geachtet werden muss auf eine kleine Hütte auf dem Nachbargrundstück, könnten als eine Variante zwei Parkplätze neben dem Weg an der Stadtbauer entstehen, ein weiterer wäre dann noch in der Judengasse selbst möglich.

Bei der zweiten Variante könnten zwei Parkplätze mit Zufahrt von der Judengasse auf dem Grundstück entstehen. Die dritte Möglichkeit wäre dann eine kleine Parkgarage mit zwei Stellplätzen. Bei den ersten beiden von Yvonne Slanz vorgestellten Varianten würde noch eine Grünfläche entstehen, auf der ein Baum gepflanzt werden könnte.

"Die Stellplatzausbeute ist ernüchternd", räumte Slanz ein. Sie habe sich intensiv mit der Fläche und der Umgebung beschäftigt, mehr gehe aber nicht. Die Plätze sollten dann Quartiersstellplätze werden. Der Stadtrat will sich das Areal noch einmal vor Ort anschauen. Auch der Regierung von Unterfranken sollen die Überlegungen schon vorgestellt werden, auch um Fördermöglichkeiten abzuklären.

Der Betreiber der Sportgaststätte darf ein Werbeschild an der Einfahrt von der Bundesstraße 8 in die Riethstraße anbringen. Das Schild soll allerdings an den Pfosten des Hinweisschildes "Sportplatz" mit angebracht werden und nicht am bestehenden Absperrgeländer.

Lagerhalle mit Büroflächen

Vorbehaltlich des Abschlusses eines Städtebaulichen Vertrags mit der Stadt Mainbernheim für die Wegenutzung kann die Firma MAL eine Lagerhalle mit Büroflächen an der Willanzheimer Straße errichten. Die Halle hat eine Fläche von 39 mal 27 Meter und hat eine Wandhöhe von rund achteinhalb Metern. Für die Erschließung des Grundstücks ist der Umbau der Einmündung und die Ertüchtigung eines Wirtschaftsweges erforderlich.

Für die Ambulante Krankenpflege bekommt das Diakonische Werk von der Stadt Mainbernheim wieder einen Zuschuss. Der Stadtrat beschloss, einen Euro pro Einwohner, also rund 2300 Euro zu überweisen.