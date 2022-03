Volkach vor 36 Minuten

Stadt, Land, Fluss für Spezialisten

Gespannt auf den neuen Fragenkatalog und gut vorbereitet durch den Geografieunterricht, nahmen auch in diesem Schuljahr alle Schülerinnen der Jahrgangsstufen 5 – 9 am jährlichen Diercke-Wissenswettbewerb teil. Während im Juniortest der 5. und 6. Klassen die Themen Deutschland und Europa mit Hauptstädten und Umweltfragen im Zentrum der Aufgaben standen, wurden in den höheren Jahrgangsstufen grundlegende Fachbegriffe abgefragt. Außerdem waren Aufgaben zu verschiedenen Kompetenzbereichen wie Vergleichen, Auswerten und Schlussfolgern zu bewältigen. Auch der Größenvergleich von Ländern und das Erkennen von Länderumrissen gehörte zum Aufgabenpool. Schwerpunkte im Wissensbereich "Karten" bildeten Flüsse in Deutschland und Städte in Norddeutschland. Folgende Schülerinnen wurden als Klassensiegerin ermittelt: Neilani Lanzo Colon (5a), Franziska Stühler (5b), Klara Biegner (6a), Johanna Göbel (6b), Raphaela Stebani (7a), Frieda Baum (7b), Lydia Sauerhammer (8a), Natalia Wolak (8b), Maria Dilling und Emma Endres (9a), Barbara Geiger (9b). Im Wettbewerb um die Schulsiegerinnen überzeugten Klara Biegner (6a, Juniortest) und Maria Dilling (9a, Test für die Jahrgangsstufen 7 bis 9) mit ihrem Wissen. Die erfolgreichen Schülerinnen wurden mit einer Urkunde und einem kleinen Geschenk belohnt.