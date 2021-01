Der Kitzinger Stadtrat muss die Weichen neu stellen: Mit dem dieses Jahr bevorstehenden Abgang von Richard Arndt-Landbeck als Verantwortlicher für das Kulturprogramm in der Alten Synagoge stellt sich die Frage der Nachfolge. Aber es geht noch um mehr.

In einem ersten Aufschlag hat der Stadtrat darüber im Dezember diskutiert. Am Dienstag, 19. Januar, wird er sich ab 19 Uhr in der Alten Synagoge nochmals damit befassen: Dabei geht es vor allem um die Frage, wie der städtische Kulturbetrieb in Zukunft organisiert werden soll. Laut einer Sitzungsvorlage der Verwaltung fand der Vorschlag, ein Kulturamt einzurichten, bisher keine Mehrheit. Überhaupt nicht infrage komme der Vorschlag des Stadtmarketingvereinsvorsitzenden Frank Gimperlein eine Stadteventmarketing GmbH mit städtischer Beteiligung zu gründen, schreibt die Stadtverwaltung.

Bliebe die Variante, ein Veranstaltungs-Management einzuführen, das die städtischen Veranstaltungen inklusive des Kulturbetriebs in der Alten Synagoge unter einem Dach zusammenfassen könnte. Ziel soll es nach dem bereits erklärten Willen des Stadtrats sein, die kulturellen Veranstaltungen nicht zu verringern oder – zum Beispiel wegen coronabedingter Finanzausfälle – deutlich einzusparen.

Zusätzlich zu diesem Thema wird sich der Stadtrat am Dienstag mit der Einrichtung einer zentralen Vergabestelle für städtische Aufträge beschäftigen.