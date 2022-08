Kitzingen vor 27 Minuten

Stadt Kitzingen: Sachgebiet Sicherheit und Ordnung vorerst nicht besetzt

Krankheitsbedingt ist das Sachgebiet Sicherheit und Ordnung bis auf Weiteres nicht besetzt. Dies teilt die Stadt Kitzingen mit. Die Bürger werden gebeten, sich nur in dringenden Fällen per E-Mail an sicherheit@stadt-kitzingen.de zu wenden.