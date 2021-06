Die Stadt Prichsenstadt führt auch in diesem Jahr wieder ihre Ferienpassaktion für Kinder von sechs bis 16 Jahren der Großgemeinde durch. Das Programmheft wurde wieder in der Schule an die Grundschulkinder verteilt und liegt ab Freitag, 2. Juli, zusätzlich im Bürgerbüro und im Vorzimmer des Rathauses bereit, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Alle Veranstaltungen können nur unter Berücksichtigung der momentanen Vorgaben zur Corona-Pandemie stattfinden, sollten die Kontaktbeschränkungen wieder verschärft werden, müssen die Veranstaltungen ausfallen. Der Besuch der Veranstaltungen muss dokumentiert werden, die Veranstalter führen dazu Listen.

Um die Warteschlage beim Anmelden zu verhindern, ist es in diesem Jahr möglich die Kinder am 13. und 14. Juli per E-Mail an stadt@prichsenstadt.de anzumelden. Die ausgefüllten und unterschriebenen Anmeldescheine müssen jedoch zusätzlich in den Briefkasten des Rathauses eingeworfen werden und landen alle in einem Lostopf, aus dem die Teilnehmer dann gezogen werden.

Damit jedes Kind die Möglichkeit bekommt teilzunehmen, wird jedes Kind zuerst nur bei zwei Veranstaltungen berücksichtigt, sind danach noch Plätze frei, werden diese ebenso per Los verteilt. Die Bestätigung für die Teilnahme erfolgt per E-Mail.

Die Veranstaltungen sind in diesem Jahr bis auf die beiden Töpferkurse kostenfrei.