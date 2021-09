Die Generalprobe 2020 war perfekt geglückt, doch kurz darauf kam der erste Lockdown – die Aufführungen fielen aus. 2021 war bis jetzt auch nichts möglich in Sachen Laienschauspiel auf der Bühne. Etwas deprimiert schauten die Stadelschwarzacher Laienschauspieler deshalb auf die eineinhalb Jahre Corona zurück. Doch gleichzeitig sind sie umso motivierter und sehnen sich nach einer Rückkehr zur Normalität in der neuen Saison 2022.

Die Stadelschwarzacher Theatergruppe liebt die Live-Auftritte mit Zuschauern. Gab es bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung auch Gedanken in Richtung Online-Vorstellungen, fasste es der alte und neue erste Vorsitzende der Gruppe, Stefan Reichert, kurz und knapp zusammen: "Ohne Live-Publikum ist's einfach nix, wir brauchen unser Publikum, nur so macht's Spaß, nur so funktioniert's bei uns". Alle Gedanken und Vorbereitungen gehen deshalb schon jetzt in Richtung Jahreswechsel, der Beginn der Probenphasen für die neue Saison mit Aufführungen im Frühjahr 2022. Bis dahin will man noch versuchen mit gezielten Werbeaktionen, den ein oder anderen Neuling für das Laienschauspiel auf der Stadelschwarzacher Bühne zu begeistern.

Dass die Stimmung trotz eineinhalb Jahren Corona im Verein passt, merkte man spätestens bei den Neuwahlen im Rekordtempo. Alle Posten wurden von denselben Personen wieder besetzt und somit steht einer erfolgreichen Rückkehr auf die Bühne 2022 nichts im Wege.

Der neue, alte Vorstand besteht aus erstem Vorsitzenden Stefan Reichert, Stellvertreter Roland Abel, Kassiererin Inge Reichert, Schriftführerin Clara Fleischmann sowie den Beisitzerinnen, die gleichzeitig Kassenprüferinnen sind, Bianca Götz-Reichert und Rosi Fleischmann.