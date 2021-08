Stadelschwarzach vor 1 Stunde

Stadelschwarzach hat wieder einen Kirchturm

Bis auf die Spitze haben die Stadelschwarzacher ihn wieder, ihren Kirchturm. Ein Autokran hob am Montag den zweiten und den dritten des neu errichteten Turmhelmes nach oben. Eine fünf Meter große Unterkonstruktion plus neun Meter Spitze galt es nach oben zu hieven. Die in etwa gleich schweren Teile aus Holz wogen insgesamt 6,7 Tonnen.