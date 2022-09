Arnulf Koch heißt der neue Präsident des Rotary-Clubs (RC) Gerolzhofen-Volkach. Ein Jahr lang wird er nun die Geschicke des Clubs leiten, der in diesem Jahr seit 18 Jahren besteht. Er übernimmt die Führung von Ulrich Schemmel.

In seiner Abschiedsrede beim Übergabemeeting auf der Stollburg erinnerte Schemmel zunächst an die traurigen Seiten des vergangenen Jahres. Mit Fritzmartin "Itz" Kelber und Franz Stephan verstarben zwei Gründungsmitglieder des Clubs. Itz Kelber war neben Hans-Dieter Backhaus und Ottmar Wolf einer der Impulsgeber für die Gründung eines eigenen Rotary-Clubs für Gerolzhofen und Volkach. Kelber wie Stephan waren feste Größen im Club, "ihr Handeln soll uns ein steter Ansporn bleiben", so Schemmel.

Jeder Präsident sollte ein Projekt haben, auf das er in seiner einjährigen Amtszeit besonderes Augenmerk legt. Ulrich Schemmel hatte dies mit dem Hilfsprojekt in Kitere/Tansania, wo das Dorf Kitere und die dort wirkenden Erlöserschwestern beim Aufbau einer landwirtschaftlichen Infrastruktur unterstützt wurden. Die geplante Lager- und Schulungshalle konnte errichtet werden. In Schemmels Amtsjahr kamen durch private Spenden und Hands-On-Projekte wie Hofflohmarkt und Herbst-/Frühlingsfest in Gerolzhofen gute 14.000 Euro zusammen. Diese gehen zu 100 Prozent an Bedürftige. Man beteiligte sich an einem Caritas-Projekt zur Errichtung eines Jugendraumes für durch die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal in Not geratene Kinder und Jugendliche.

Das langjährige Patenschaftsprojekt in Südafrika wurde bedacht, die Musikschule Kitzingen für ihre Gitarrenbande, das Josefsstift in Eisingen, der Windsbacher Knabenchor sowie das KidsCamp. Letzteres ist ein Jugendzeltlager, zu dem ausgewählte Kinder und Jugendliche, die in schwierigen oder finanziell knappen Haushalten leben, geschickt werden, um eine Woche sorgenfrei "kunterbunte Ferien" zu erleben. Man habe also das Jahresmotto "Engagieren – Leben verändern" gut erfüllt, so der scheidende Präsident mit Recht zufrieden. Er bedankte sich bei seinen eifrigen und tüchtigen Mit-Rotarieren, insbesondere seinem Vorstandsteam und nicht zuletzt auch bei seiner Frau Steffi, die sich ebenfalls mit voller Energie in dieses Jahr eingebracht hatte.

Der neue Präsident Arnulf Koch skizzierte seine Pläne für das kommende rotarische Jahr. Der Gerolzhöfer Softwareunternehmer hat sich für sein Präsidentschaftsjahr das Thema "Freundschaft" auf die Fahnen geschrieben. Nach zwei schwierigen Corona-Jahren mit vielen Online- und Hybrid-Meetings sollen die wöchentlichen Zusammenkünfte nun wieder persönlich statt finden. "Ein persönliches Gespräch kann durch keine Videokonferenz ersetzt werden", so Koch. Die sozialen Projekte der Vorgänger werden fortgesetzt. Ein zusätzliches Projekt soll das Erich Kästner Kinderdorf in Oberschwarzach unterstützen.

Von: Anne Bauerfeld (Pressearbeit, RC Gerolzhofen-Volkach)