Staatsstraße zwischen Feuerbach und Atzhausen gesperrt

Das Staatliche Bauamt Würzburg erneuert zwischen 9. und 25. Mai die Fahrbahndecke der Staatsstraße 2421 zwischen Feuerbach und Atzhausen unter Vollsperrung. Wie das Staatliche Bauamt in einem Schreiben an die Presse mitteilt, erfolgt die Umleitung ab Feuerbach über die St 2272 Kleinlangheim, Großlangheim, weiter über die Kt 12 nach Hörblach und über die B 22 Schwarzach – Düllstadt wieder auf die St 2421. Die Umleitung von Atzhausen kommend erfolgt über die gleiche Strecke in entgegengesetzter Richtung.