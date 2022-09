Das Staatliche Bauamt Würzburg saniert im Zeitraum vom 12. bis 17. September Fahrbahnschäden an der Staatsstraße St 2272 zwischen dem Anschluss Innopark/Richthofen Circle und dem Markt Großlangheim.

Die St 2272 wird in diesem Zeitraum an einem Tag voll gesperrt. Dies geht aus einer Mitteilung des Staatlichen Bauamtes hervor. Am Folgetag sei mit halbseitigen Einschränkungen zu rechnen. Die Umleitung verläuft laut der Mitteilung in beide Fahrtrichtungen über die KT 12 nach Rödelsee und von hier über die KT 13 wieder nach Kitzingen.

Die westliche Zufahrt zum Innopark, die Zufahrt zum Richthofen Circle und die Zufahrt zum Corlette Circle bleiben während der Maßnahme aus Richtung Kitzingen anfahrbar. Die Zufahrt Ost wird in Abhängigkeit vom Baufortschritt entsprechend ausgeschildert, ist aber jederzeit möglich.