Wiesentheid vor 25 Minuten

Staatsekretärin schaut sich im Internat des LSH Wiesentheid um

Auf Einladung von Landrätin Tamara Bischof und Geschäftsleiterin Gudrun Pflanzl besuchte Staatssekretärin Anna Stolz die Internatsschulen des Zweckverbands Bayerische Landschulheime in Wiesentheid und in Gaibach. Begleitet wurde sie von Ministerialrat Andreas Meyer, dem Vertreter des Freistaates Bayern in den Gremien des Zweckverbandes. Das teilt das Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH) in einem Schreiben mit, dem die folgenden Informationen entnommen sind: