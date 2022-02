Über die Innensanierung der St. Nikolai-Kirche in Marktbreit wurde jetzt die Kirchengemeinde informiert. Nicht alles stieß auf Zustimmung.

Die letzte Maßnahme im Jahr 1960 hatte den Innenraum gravierend verändert. Die dreigeschossige Emporenanlage verschwand bis auf die nördliche Herrschaftsempore. Neue Emporen entstanden an der Süd- und Westseite. Damals entfernte man auch den barocken Hochaltar aus dem Chorbogen. Die Orgel kam auf die Westempore.

Jetzt steht wieder eine größere Veränderung bevor, die Architekt Martin Zeltner den gut 40 Zuhörern im Marktbreiter Lagerhaus vorstellte. Vertrauensfrau Brigitte Lemsch sprach von langen Überlegungen, die der Innensanierung vorausgegangen seien. Erste Ideen habe es bereits 2007 gegeben. Alles sei intensiv diskutiert worden, um die Kirche in die Zukunft zu führen. Für manche mögen die Einschnitte tiefgreifend sein, räumte Brigitte Lemsch ein, doch sie hofft, dass es "die Kirche für alle bleibt".

Denn viele von den Besuchern verbinden besondere Erlebnisse mit St. Nikolai. Vakanzvertreter Pfarrer Michael Bausenwein, der moderierte, hatte eingangs abgefragt, wer in der Kirche getauft, konfirmiert oder dort geheiratet hatte – viele Hände gingen da nach oben.

Der letzte Anstrich des Innenraums liegt schon weit zurück. Feuchte macht Boden und Sockel zu schaffen, die Lampen funktionieren kaum noch, die Elektrik schreit nach einer raschen Erneuerung. Die in Kreise und Quadrate gegliederte Stuckdecke aus der Renaissancezeit zeigt ausgeprägte Risse.

Künftig auch ein Mittelgang

Dies alles wird wieder in einen guten Zustand versetzt. Gleichzeitig wandelt sich das innere Gesicht. Im Chorraum entsteht durch Glas und Stahl vom Langhaus abgetrennt die Winterkirche mit 30 bis 40 Plätzen, im Langhaus gibt es dann 240 Plätze. Aber nicht mehr durch Bänke, sondern durch Stuhlreihen, die unterschiedlich gestellt werden können. So gibt künftig dann einen Mittelgang. Der Altar wird aus dem Chorraum ins Kirchenschiff gestellt. Einschneidend ist auch der Abbruch der Empore an der Südseite, von der aus derzeit noch Wege auf die Kanzel und zur Orgel führen.

Stahltreppe zur Kanzel

Die Orgel wird künftig von den beiden Außenaufgängen der Kirche an der Westseite erreichbar sein, die barocke Kanzel über eine Stahltreppe, die laut Zeltner schlicht und unauffällig sein soll. Der Abstellraum unter der Empore wird unter die Orgel verlegt, ebenso Toilette und eine kleine Küche. Die innere Treppe zur Adelsloge wird abgebaut, der Zugang nur noch von außen möglich sein.

Der Wegfall der Empore führt auch dazu, dass künftig nur noch wenige Bilder der Armenbibel, ein Alleinstellungsmerkmal dieser Kirche, ständig zu sehen sein werden. Hier soll passend zum Kirchenjahr gewechselt werden. Das fanden etliche Zuhörer ("Leute kommen extra wegen der Bibel nach Marktbreit") nicht in Ordnung, ebenso klagten einige schon jetzt über das Fehlen der Bänke ("Eine Kirche ohne Bänke ist keine richtige Kirche"). Die Bestuhlung lasse mehr Nutzungsmöglichkeiten zu, erklärte Zeltner. Die Stühle benötigten aber eine Ablage für Gesangbücher, eventuell auch Armlehnen, hieß es aus den Reihen der Besucher.

Sehr kritisch gesehen wurde auch, dass die alte Kreuzigungsgruppe nicht mehr komplett, sondern nur noch das Kreuz, einen Platz in der Kirche finden soll. "Bei jeder Renovierung stört man den Bezug zur Kirchengeschichte oder macht ihn kaputt", ärgerte sich ein Zuhörer. "In die Zukunft denken, das bedingt Veränderung", erklärte Zeltner.

Es besteht Gesprächsbedarf

Hinterfragt wurden auch die Glasabtrennung, die Symmetrie der Kirche, die Zukunft der vorhandenen Wandbilder und die künftige elektrische Fußbodenheizung. Über manche Dinge wird sich der Kirchenvorstand nochmals unterhalten.

Die gesamte Sanierung wird rund 1,73 Millionen Euro kosten, berichtete Bausenwein, der versprach, dass die Kirche kein Lagerhaus wird. Er hofft, dass bis Weihnachten die Winterkirche, bis Ostern die ganze Kirche fertig ist.