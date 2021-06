Im März diesen Jahres begann die Außensanierung der Pfarrkirche St. Nikolai im Herzen der Altstadt Marktbreit. Mit der Bekrönung des Kirchturmes und dem Einbringen der Kartusche mit Archivalien in die Turmkugel wurde ein Zwischenziel erreicht.

Bis die Sanierung abgeschlossen ist und das Baugerüst mit Außenaufzug wieder entfernt werden kann, dauert es noch. Läuft weiterhin alles nach Plan, soll die Sanierung im Oktober 2021 abgeschlossen sein.

Dokumente in Turmkugel reichen bis ins Jahr 1644 zurück

Die beiden Spengler Andreas Schäf und Andreas Steigerwald legten die bei der Öffnung der Kartusche vorgefundenen Dokumente wieder ein, ergänzt um aktuelle Ereignisse des Jahres 2021 wie die aktuelle Zusammensetzung des Stadtrates.

Die alten Dokumente, die bis 1644 zurückreichen, hatten durch Feuchtigkeit arg gelitten, so dass Stadtarchivarin Christiane Berneth auf das Kopieren verzichtete und die Papiere lieber abfotografierte. Den Fundstücken zufolge fanden Ende des 17. Jahrhunderts und im 18. Jahrhundert Sanierungen statt, zuletzt 1920 und 1950.

Viele Gewerke waren an der Renovierung beteiligt

Aus der Maßnahmenbeschreibung des Architekturbüros Martin Zeltner ist der Umfang der Arbeiten ersichtlich. Zimmerleute mussten sich mit einer umfassenden Reparatur konstruktiver Schäden an der Turmkuppel sowie am Tragwerk des Nutzraumes darunter befassen. Ähnliche Arbeiten stehen für das Dachtragwerk des Langhauses an. Spengler ergänzten Tropf- und Abschlussbleche im Traufbereich und an der Turmspitze. Sie übernahmen auch die Überarbeitung der jetzt vergoldeten Turmkugel, in die die zugelötete Kartusche eingebracht wurde.

Da sich auf dem nördlichen Teil des Langhausdaches zwar historische handgestrichene aber schadhafte Biberschwanzziegel fanden, wird dieser Teil vollständig neu eingedeckt, die historischen Ziegel kommen auf das Norddach der Apsis. Zudem wird die Turmspitze komplett mit Schiefer neu eingedeckt und der gesamte Blitzschutz ertüchtigt. Gleichzeitig werden die alten Schallläden nach Vorgaben des Glockengutachters erneuert. Eine Überarbeitung erfolgt auch bei den historischen Kirchenfenstern, bei denen teilweise auch Scheiben getauscht werden.

Der Außenputz aus dem Jahr 2000 kann weitgehend erhalten bleiben. Nach Ausbesserungen erhält das Gotteshaus einen Neuanstrich. Neu ist ein barrierefreier Zugang. Der Außensanierung schließt sich die Innensanierung an, die 2022 beginnen soll.

Innensanierung im kommenden Jahr

Bröckelnder Putz, ein undichtes Kirchendach, das abgebrochene Turmkreuz und Stabilitätsmängel im Turminneren machten die Sanierung ebenso zwingend erforderlich wie eine völlig veraltete Elektrik und ein verrußter Wandanstrich im Inneren. Feuchtigkeit setzt den Kunstgegenständen und der Renaissancedecke erheblich zu.

Das Pfarrerehepaar Jaqueline Barraud-Volk und Thomas Volk zeigt sich erfreut, dass alle Arbeiten bislang nach Plan verlaufen und voraussichtlich im Zeitplan zum Abschluss kommen. Im kommenden Jahr steht dann eine Innensanierung mit Rücksicht auf die historische Bausubstanz, aber auch mit zahlreichen Veränderungen an.

Zunächst waren die Gesamtkosten mit 1,3 Millionen Euro beziffert, die sich inzwischen auf 1,6 Millionen Euro entwickelt haben und von der Landeskirche Bayern, der Stadt Marktbreit und der Kirchengemeinde getragen werden. Dennoch blieben 110 000 Euro an ungedeckten Kosten, die über eine Spendenaktion unter den etwa 1200 Gemeindegliedern verringert werden sollen. Davon ist dem Pfarramt inzwischen rund ein Drittel zugegangen.