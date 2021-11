Kitzingen vor 1 Stunde

St. Martin geht neue Wege

Am 11. November war es wieder soweit – es war Martinstag. Das Team des evangelischen Kindergartens Alemannenstraße überlegte im Vorfeld, wie es den Kindern und ihren Familien trotz Corona etwas Licht in die dunklen und vernebelten Novembertage bringen kann. So wurde entschieden, dass die St. Martinsfeier dieses Jahr nicht abgesagt, sondern das Konzept coronakonform angepasst wird. Statt eines gemeinsamen Martinsumzugs, wurden fünf verschiedene Stationen außerhalb des Kindergartens aufgestellt, die im Zeitraum von 17 bis 18.30 Uhr von den Familien zu beliebigen Zeitpunkten besucht werden konnten. Dadurch wurden Massenansammlungen vermieden und auf ausreichend Abstand geachtet. Auf dem St. Martinsweg konnten die Kinder mit ihren selbstgebastelten Laternen laufen und dabei gab es immer etwas Neues zu entdecken. An den Verpflegungsstationen mit Ulmer und warmen Kinderpunsch konnte sich gestärkt und gewärmt werden, die anderen drei Stationen boten Unterhaltung durch Tanz, Theater und Singen. Zudem hat jedes Kind eine St. Martins-Tüte bekommen und konnte an jeder Station eine kleine Überraschung einsammeln. Nicht nur das Team empfand es als gelungene Aktion, auch die ersten Rückmeldungen der Kinder und Eltern waren stets positiv und begeistert. Wenn einem Steine in den Weg gelegt werden, sollte man eben neue Wege gehen – und so auch St. Martin.