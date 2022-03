Wiesentheid vor 1 Stunde

St. Benedikt: Friedensgebete im Freien

Die Gemeinden des Pastoralen Raumes St. Benedikt laden an den Sonntagen der Fastenzeit im Wechsel jeweils um 18 Uhr zu einem halbstündigen Friedensgebet im Freien ein. Das nächste Gebet findet am 20. März am Kirchplatz in Stadtschwarzach statt. Die weiteren Termine sind am 27. März an den Kirchen in Rödelsee sowie am 3. April am Kirchplatz in Sommerach, teilt Pfarrer Matthias Eller mit. Wer teilnehmen möchte, möge bitte eine Kerze mitbringen. Es gelten die aktuellen Abstandsregeln für Gottesdienste im Freien. Aktuelle Informationen bietet die Homepage des Pastoralen Raums.