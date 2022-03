Die Gemeinden des Pastoralen Raumes St. Benedikt laden an den Sonntagen der Fastenzeit im Wechsel jeweils um 18 Uhr zu einem halbstündigen Friedensgebet im Freien ein. Beginn ist am Sonntag, 6. März, in Wiesentheid vor der St.-Mauritius-Kirche.

Es folgen am 13. März Nordheim an der Mariensäule und am 20. März Stadtschwarzach. Weitere Orte werden noch bekannt gegeben, teilt Pfarrer Matthias Eller mit.

Wer teilnehmen möchte, möge bitte eine Kerze mitbringen. Es gelten die aktuellen Abstandsregeln für Gottesdienste im Freien. Aktuelle Informationen bietet die Homepage des Pastoralen Raums.