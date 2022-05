Im Rahmen des sechsstreifigen Ausbaus der Autobahn A 3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen wird der Verkehr in dem zwischen den Anschlussstellen Wiesentheid und Schlüsselfeld gelegenen Bereich des Bauabschnitts 3 in zwei Etappen auf die dreistreifig ausgebaute Richtungsfahrbahn Frankfurt verlegt, schreibt die A 3 Nordbayern GmbH & Co. KG in einer Pressemitteilung.

In einem ersten Schritt wird demnach am 11. Mai zwischen Kilometer 320 und 850 und zwischen Kilometer 327 und 700 der Verkehr in Fahrtrichtung Frankfurt auf die neue Richtungsfahrbahn gelegt. Voraussichtlich am 13. Mai wird anschließend auch der Verkehr in Fahrtrichtung Nürnberg auf die neue Richtungsfahrbahn Frankfurt "verschwenkt".