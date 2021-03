Ein 38-jähriger Mann saß am Mittwochabend (10. März 2021) gegen 21.45 Uhr in einer Bankfiliale in Kitzingen, rauchte dort Marihuana und trank dazu eine Flasche Wein. Nachdem Passanten deshalb die Polizei alarmiert hatten, erreichte kurz darauf eine Streife die Bankfiliale in der Herrnstraße.

Der 38-Jährige reagiert sofort aggressiv, als er die Beamten erkannte. Laut Informationen des Polizeipräsidiums Unterfranken hustete der Mann die Polizisten absichtlich an, als diese seine Identität klären wollten. Dann nahm er seine Weinflasche und bedrohte damit die Beamten.

Betrunken und bekifft: 38-Jähriger hustet absichtlich Polizisten an

Daraufhin brachten sie ihn zu Boden und fesselten ihn, wobei der 38-Jährigen die Polizisten beleidigte und sich massiv zur Wehr setzte. Um nicht weiter bespuckt und angehustet zu werden, zogen weitere gerufene Einsatzkräfte dem Mann eine Spuckschutzhaube auf.

Der 38-Jährige, der laut Polizei derzeit keinen festen Wohnsitz hat, wurde in Gewahrsam genommen. Er muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten.