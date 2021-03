Kitzingen vor 39 Minuten

Sprechtag für Unternehmer und Existenzgründer

Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Kitzingen bietet in Kooperation mit dem Verein Aktivsenioren Bayern am 17. März und am 21. April einen kostenfreien Sprechtag für Kleinunternehmer und Existenzgründer an. In rund 45-minütigen Einzelgesprächen erhalten Interessierte eine individuelle Beratung, Antworten auf ihre Fragen und Know-how aus erster Hand von erfahrenen ehemaligen Unternehmern und Führungskräften aus der Wirtschaft. Dies geht aus einer Mitteilung des Landratsamtes hervor.