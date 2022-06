So langsam erwacht auch der Vereinssport wieder aus dem Corona-Schlaf. Mit etwas anderen Voraussetzungen und Vorschriften, noch mit etwas weniger Teilnehmern, aber immerhin. Beim TV Großlangheim waren die Verantwortlichen recht froh darüber, dass die beiden Sport-Wochenenden unter dem Motto "Langa bewegt" mit Handball im Freien und dem "Krackenlauf" wieder statt finden kann.

Es ist der Höhepunkt im Vereinsjahr des Turnvereins, bei dem der 700 Mitglieder und Mitgliederinnen zählende Verein zusammen hilft, um den Ablauf möglichst problemlos zu stemmen. Dazu gehören auch die Abende mit Musik und Feiern rund um die Turnhalle.

Seit über 20 Jahren gibt es bereits die Sommer-Turniere der Handballer und Handballerinnen auf Rasen und auf Sand. Dazu kommt der 7,5 Kilometer lange Lauf auf dem Rundkurs am Ortsrand, der seine 12. Auflage hatte. "Es fehlen zwar im Vergleich zu sonst einige Mannschaften, Sportler und Sportlerinnen, aber wir sind trotzdem zufrieden, dass wir was machen können. Es ist ein Neustart, das muss sich erst wieder etablieren", so beschrieb es Gerhard Pfannes vom TVG.

Am ersten Wochenende waren die Erwachsenen dran bei den Handball-Turnieren. Zehn bis zwölf Mannschaften haben sich angemeldet, meist aus der Umgebung. Kommendes Wochenende, wenn die Jugend an der Reihe ist, wird die Zeltstadt am Sportgelände, wo viele Vereine übernachten, sicher um einiges größer sein. "Bei den Erwachsenen haben wir 20 Prozent weniger Teilnehmer, bei der Jugend fehlt die Hälfte", erklärt es Markus Günther, Vorsitzender des TVG.

Bei letzteren sei das Problem, dass die Handballrunde noch nicht zu Ende sei. Manche Vereine spielen am kommenden Wochenende noch Qualifikationsturniere um den Aufstieg, viele der "Stamm-Teilnehmer" mussten deshalb absagen. "Die, die kommen, sind alle begeistert. Sie finden es toll, dass wir das wieder organisieren", sagt Markus Günther, der im Organisationsteam um Anja Lenhart, Simone Schäfer und Stefan Preller mit dabei ist. Diesmal sei ein Übergangsjahr, nächstes Jahr könne das wieder ganz anders aussehen, meint er.

Schon beim "Krackenlauf" zum Auftakt am Freitagabend mussten die Teilnehmer ob der Hitze gehörig schwitzen. Insgesamt gingen über 100 Läufer und Läuferinnen an den Start in den Kategorien Bambini, Schüler und Erwachsene. Am schnellsten passierte mit Philipp Zabel (RC am Schwanberg) ein guter Bekannter in Großlangheim die 7,5 Kilometer Laufstrecke, die teilweise gut frequentiert mit Zuschauern war.

Im Ziel war Zabel, der von Beginn an vorne gelegen war, nach 25.10 Minuten. Ihm folgten Rene Amtmann (TSV Thüngersheim, 25.35) und Maximilian Fleischmann (TSV Iphofen, 26.08). "Ich konnte es nicht so richtig einschätzen, nach der Corona-Pause weiß man nicht so recht, wo man steht", sagte Sieger Zabel hinterher.

Rene Amtmann war Zabels Tempo von Beginn an zu scharf: "Da wäre ich eingegangen." Schnellste Frau war Delia Schmitt aus Würzburg in 28.42 Minuten. Sie startete erstmals in Großlangheim. "Das war kein einfacher Lauf bei der Hitze, mit den kleinen Steigungen", kommentierte sie zufrieden.

Das Sportliche war für manchen Nebensache, der Spaß stand im Vordergrund, etwa bei der Gruppe vom Gesangverein Sängerlust aus Großlangheim. Die zehnköpfige Gruppe machten einen gemütlichen Spaziergang und erreichten nach über 50 Minuten auch das Ziel.

Die Ergebnisse vom Lauf: https://my.raceresult.com/196436/results