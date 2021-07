Der Sportverein Hüttenheim traf sich zu seiner Mitgliederversammlung mit Wahlen und Ehrungen im Sportheim. Die 30 Stimmberechtigten bestätigten den Vorstand im Amt. Zunächst legte Vorsitzender Stadtelmeyer einen von Corona geprägten Bericht für die Jahre 2019 und 2020 vor und bilanzierte damit ein Jahr ohne Aktivitäten. Als Novum kündigte er für den 6. August erstmals einen Vereinsabend an, der dann regelmäßig am ersten Freitag im Monat stattfinden soll.

Da Stephan Stadtelmeyer die Zuständigkeit als Ehrenamtsbeauftragter aufgeben wollte, meldete sich spontan Andreas Ruß, um das Amt zu übernehmen. Die Spielberichte aus den Abteilungen fielen entsprechend mager aus. Allerdings sei das Training wieder aufgenommen worden.

Derzeit sucht der SV einen Trainer für die A-Jugend und hofft, dass auch der Spieltrieb in Spielgemeinschaft mit Willanzheim als hervorragendem Partner, in einigen Bereichen auch mit Seinsheim und Nenzenheim, wieder auflebt. Er bewunderte den SV Willanzheim, wo auch Aktive Betreueraufgaben übernehmen und appellierte an die Mitglieder, auch etwas beizusteuern.

Fest zum 60. geplant

Nach Einweihung des Gemeinschaftshauses soll die Sparte Kinderturnen wieder aufleben. Jonas Köller berichtete aus der ersten Mannschaft von acht Zugängen bei zwei Abgängen. Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert begrüßte die Bereitschaft im SV Verantwortung zu übernehmen, denn bei der nächsten Wahl zeichne sich ein Generationswechsel an. Obwohl niemand wisse, wie es weitergeht hoffte sie auf einen wieder normalen Spielbetrieb im Herbst.

Mit Blick auf den Wirtschaftsbericht der Kasse unterstrich sie die Wichtigkeit des Wirtschaftsbetriebes als wesentlichem Faktor im SV. Nicht allen Vereinen gehe es gut, daher sei der Zusammenhalt besonders lobenswert. Stadtelmeyer dankte für die jederzeitige Unterstützung der Gemeinde und kündigte für das kommende Jahr einen Festakt zum 60-jährigen Bestehen des SV Hüttenheim an. Allerdings sei derzeit noch völlig offen wann wie gefeiert werden kann.

Das neue Vorstandsteam

Ehrungen: 30 Jahre Vorstandsmitglied – Michael Heisel; 20 Jahre Schiedsrichter – Otto Förth; 21 Jahre Sportleiter/1. Mannschaft – Stephan Stadtelmeyer; 50 Jahre – Hans Fröhlich, Roland Hillabrand, Kurt Schlegel; 40 Jahre – Markus Brückner, Andreas Kunstädter, Frank Köller, Roland Keil, Martin Brückner, Markus Dietz; 25 Jahre – Dominik Stich, Anna Haag; 150 Spiele – Michael Stich

Wahlergebnis: Vorsitzender – Wolfgang Stadtelmeyer; Stellvertreter – Frank Köller; Kasse – Birgit Zauter; Schriftführung – Carina Ruß; Ausschuss – Michael Stich, Michael Lang, Katja Brückner, Matthias Stadtelmeyer, Dominik Stich, Thorsten Gräf; Wirtschaftsausschuss – Christian Därr, Thomas Hatzung, Andreas Ruß, Dietmar Stich, Anna-Lena Stadtelmeyer