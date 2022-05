Abtswind vor 21 Minuten

Sportlich zufrieden, aber auch kleine Probleme beim TSV Abtswind

Was die aktuelle sportliche Bilanz der vergangenen Monate betrifft, kann der TSV Abtswind sehr zufrieden sein mit seinen Fußballern. "Wir haben eine erfolgreiche Saison hinter uns, die erste Mannschaft hat mit 51 Punkten in der Bayernliga so viele wie nie zuvor. Die zweite Mannschaft wurde Meister und steigt in die Bezirksliga auf". Darauf verwies der Vorsitzende Uli Zehnder bei der Hauptversammlung vor nahezu vollem Haus in der Schwimmbad-Gaststätte.