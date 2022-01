Wiesentheid vor 18 Minuten

Sporthalle beschmiert: Schaden rund 5000 Euro

Zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, wurde in der Jahnstraße in Wiesentheid eine Sporthalle mit Graffiti beschmiert. An der Fassade wurden mehrere Schmierereien in schwarzer Farbe angebracht. In der Tatnacht gegen 3.15 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Sporthalle ein silberfarbener 3er-BMW (Limousine e90) beobachtet, in dem sich drei männliche Personen aufhielten, heißt es im Polizeibericht. Durch das Graffiti entstand ein Schaden von schätzungsweise 5000 Euro. Zeugen der Straftat, insbesondere Insassen des genannten Wagens, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kitzingen zu melden.